Nad policiste s palico in kričanjem

IZOLA – V ponedeljek ob 23.56 so policisti posredovali v enem izmed izolskih lokalov, ker se je 38-letni domačin pod vplivom alkohola nedostojno vedel do osebja in gostov, jim grozil in na terasi razmetaval inventar. Med zbiranjem obvestil je policistom grozil s palico. Ukazali so mu, naj preneha, ker pa ukaza ni upošteval in se je aktivno upiral, so bila uporabljena prisilna sredstva, zanj pa odrejeno pridržanje. Pri pregledu na policijski postaji so mu v žepu našli še konopljo, poročajo koprski policisti.