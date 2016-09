Nad Bovcem strmoglavilo letalo, tri osebe mrtve

BOVEC – V četrtek ob 19.54 je uprava za zaščito in reševanje prejela obvestilo o poslanem SOS-sporočilu letala pod Krasjim vrhom nad Bovcem.

V akcijo iskanja so se vključili člani GRS Bovec, GRS Tolmin, PGD Bovec, helikopterja Slovenske vojske in policije ter policija. Člani omenjenih enot so našli razbitine na področju Mrzle doline pod Krasjim vrhom danes ob 00.52, skupaj s tremi osebami, ki padca letala niso preživele.

Kraj je zavarovala policija, o dogodku so bile obveščene pristojne službe. Nadaljnja preiskava bo potekala danes, poroča uprava za zaščito in reševanje.