Nacejen z avtom v drevo

PORTOROŽ – V nedeljo ob 20.12 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči. Ugotovili so, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila iz Višnje Gore vozil od Portoroža proti Valeti in na ravnem delu ceste zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča trčil v drevo.

Odrejen preizkus alkoholiziranosti je vozniku pokazal 0,77 alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi nevarne vožnje bo kazensko ovaden. V vozilu so bili še trije potniki, eden od njih je bil lažje poškodovan, so sporočili iz PU Koper.