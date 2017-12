Nacejen (22) vijugal po cesti in ogrožal druge

NOVO MESTO – V soboto zvečer je nekdo policiste opozoril na voznika osebnega avtomobila, ki je v okolici Novega mesta vijugal po vozišču. Policisti so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Zoper 22-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola, bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.



Dan kasneje so bili policisti obveščeni, da na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu 26-letni voznik audija vijuga po celotnem vozišču in ogroža druge udeležence v prometu. Policisti so ga izsledili in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,45 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.