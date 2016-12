MARIBOR – Neznani storilec je v četrtek med 15.45 in 18.30 po podatkih tiskovnega predstavnika PU Maribor Mirana Šadla vlomil balkonska vrata in vstopil v pritlično stanovanje stanovanjskega bloka na Župančičevi ulici. Prostore je preiskal in odtujil zlatnino ter prenosni računalnik.

Materialna škoda znaša okoli 2500 evrov. Policisti storilca še iščejo.