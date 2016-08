Na železniškem prehodu vlak trčil v avto

RADOVLJICA – Radovljiški policisti so v ponedeljek okoli 14.20 v Podnartu obravnavali prometno nesrečo z udeležbo vlaka in osebnega avtomobila.

»Nesreča se je zgodila na zavarovanem prehodu čez železniško progo ob spuščenih zapornicah ob utripajoči luči na prometnem znaku. Voznica osebnega avtomobila je trčila v polzapornico, jo prelomila in z vozilom zapeljala na železniško progo, ko je iz smeri Ljubljane pripeljal potniški vlak. Vozilo in vlak sta trčila. Pri tem se nihče ni poškodoval,« so zapisali.

V nesreči je nastala samo materialna škoda. Za krajši čas (med ogledom kraja nesreče) sta bila ovirana železniški in cestni promet.