Na železniške tire nastavil kamenje in vejo

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so radgonski policisti obravnavali dve poškodovanji tuje stvari, neplačevanje preživnine in goljufijo. Ljutomerski policisti so obravnavali nasilje v družini, murskosoboški pa tatvino mobitela.

Nekaj dela pa so imeli tudi z moškim, ki je ogrožal javni promet. Pred lokomotivo je na železniške tire zložil kamenje in nastavil leseno vejo, so sporočili pomurski policisti.