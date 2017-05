Na Vrhniki spet zagorelo, nudili so kisik

VRHNIKA – Ob 17.54 je Ob potoku zagorelo v shrambi stanovanjske hiše.

Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika, Vrhnika in Verd, ki so ogenj pogasili.

Dežurni zdravnik iz ZD Vrhnika je s kisikom nudil pomoč osebi, ki se je nadihala dima, poroča uprava za zaščito in reševanje.