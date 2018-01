Na Vojkovi cesti povozil pešca

NOVA GORICA – V petek ob 18.01 je na Vojkovi cesti v Novi Gorici osebno vozilo povozilo pešca. Gasilci GE JZGRD Nova Gorica so zavarovali kraj nesreče in mu nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Nova Gorica, ti pa so ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.