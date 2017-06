Na vlaku našli slepe potnike

DOBOVA – Policisti mejne policije so popoldne med opravljanjem mejnega nadzora tovornega vlaka v enem izmed vagonov našli skrite tri tujce, ki so se poskušali izogniti mejnemu preverjanju in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Državljane Alžirije, Libije in Palestine so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Novo mesto.