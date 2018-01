Na veliki višini izgubil nadzor in pristal na strehi

HRASTNIK – V soboto okoli 16.00 je padalec vzletel s Kala, ko pa je priletel v Hrastnik, zaradi močnega severovzhodnega vetra ni bil mogoč pristanek na Brnici, zato je poskušal pristati na stadionu v Hrastniku. Tam je izgubil veliko višine in je zasilno pristal na strehi stanovanjskega bloka Log 23, so sporočili iz PU Ljubljana. Pri pristanku je poškodoval približno dva kvadratna metra strešnikov. Škodo so ocenili na približno 300 evrov.

Brez gasilcev spet ni šlo

Padalec se pri pristanku ni poškodoval. Rešili so ga gasilci, začasno sanirali poškodovano streho in odstranili padalo, zapleteno med električne kable.