Na ulico je vrgel podnajemnika, njegova oblačila in opojno travico

IZOLA – Na izolsko policijsko postajo je 19. januarja ponoči prišel 42-letnik in prijavil, da ga je stanodajalec vrgel iz stanovanja v Izoli, kjer je živel kot podnajemnik. Stanodajalec je zatem zmetal na ulico tudi njegova oblačila.

Zaradi razjasnitve okoliščin dogodka so policisti odšli na kraj, kjer je 35-letni stanodajalec v jezi najprej kričal in grozil, zatem pa je začel skozi okno metati podnajemnikove stvari, med njimi tudi PVC-vrečko, v kateri je bila večja količina rastlinskih delcev zelene barve. Policisti so jo zasegli, analiza pa je pokazala, da je šlo za 442,02 grama prepovedane droge konoplje. Stanodajalec je potem policiste povabil v notranjost hiše, kjer naj bi imel podnajemnik sobo. V njej je bilo več večjih kosov konoplje, zato so se policisti odločili, da bodo opravili hišno preiskavo.

Še isti dan so obema odvzeli prostost in ju pridržali. Oba sta bila privedena v prostore policijske postaje. Policisti so na podlagi zbranih dejstev pridobili odredbo in v prostorih, ki jih je uporabljal 42-letni podnajemnik, opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so več kosov embalaže s posušenimi rastlinskimi delci, za katere so posumili, da so prepovedana droga. In res: zasegli so 266,21 grama konoplje.

Po končani hišni preiskavi je bil o izsledkih obveščen okrožni državni tožilec iz Kopra, ki je odredil, naj se 42-letnik privede na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika na okrožno sodišče v Kopru, 35-letni stanodajalec pa izpusti, saj ni več razlogov za njegovo pridržanje.

Osumljenec (42) je povratnik, tako po prekrških kot kaznivih dejanjih s področja prepovedanih drog. Za kaznivo dejanje s področja prepovedanih drog je bil tudi že obsojen na zaporno kazen dveh let. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.