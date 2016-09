Na Ulici talcev za vrati truplo

MARIBOR – V ponedeljek ob 15.58 so v Ulici talcev gasilci Gasilske brigade Maribor s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem so našli mrtvo osebo, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Pri najdenem truplu niso našli znakov kaznivega dejanja nam je povedal Miran Šadl z mariborske policijske uprave.