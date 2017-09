Na Ulici padlih borcev zjutraj obležala 29-letnica

TOLMIN – Zjutraj je v Tolminu osebno vozilo povozilo peško, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Ponesrečenki so pomagali reševalci, gasilci in policisti.

Dean Božnik, tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave, je povedal, da je ob 6.44 38-letna voznica osebnega avtomobila peljala od semaforiziranega križišča proti industrijski coni v Tolminu. Na Ulici padlih borcev je na prehodu za pešce spregledala 29-letno peško in s sprednjim delom avtomobila trčila vanjo. Peška je padla po tleh in se po prvih podatkih lažje poškodovala. Reševalci so jo prepeljali v šempetrsko bolnišnico, povzročiteljico nesreče pa glede na stopnjo poškodb čaka ustrezna kazen.

Obe udeleženki nesreče prihajata z območja Tolmina.