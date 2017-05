Na ulici mu je ukradel telefon

LJUBLJANA – V torek nekaj pred 22. uro so policiste obvestili o roparski tatvini na Komenskega ulici.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je bilo ugotovljeno, da je do 28-letnega oškodovanca prišel neznani storilec ter zahteval njegov telefon. Ker mu ga ni izročil, ga je storilec zgrabil in mu ga odtujil.

Po dejanju je pobegnil v smeri Resljeve ulice in nato neznano kam.