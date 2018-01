Na trgu se je 18-letnik spravil nad dekle

PIRAN – Na novega leta dan je ob 4. uri do policistov v Piranu prišel moški in jih prosil, naj posredujejo, saj je na trgu neki moški nasilen do dekleta.

Na kraju so našli moškega, ki je kričal na dekle. Zahtevali so, da se umiri, ker pa tega ni upošteval, so uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje.

Prejel bo plačilni nalog, poroča PU Koper.