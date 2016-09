Na svobodo? Paznike pljuva, zmerja, poliva z vročim mlekom

LJUBLJANA – Ko je obramba Stephena Casiraghija oktobra 2011 po več izrečenih mu zapornih sankcijah zaprosila za združitev obsodb v enotno kazen, je seštevek nanesel 29 let in šest mesecev zapora. A zaradi zapisanih neumnosti v tedanjem kazenskem zakoniku, ki je najvišjo enotno kazen omejeval na 20 let zapora (hkrati pa je bilo, denimo, za umor že predpisanih do 30 let zapora), so mu vrhovni sodniki določili enotno kazen 20 let, in ta se ne more povečati za dejanja, ki naj bi jih storil pred letom 2012, torej pred novelo kazenskega zakonika, s katero so odpravili nesmiselno napako. »Če bi to vedel že tedaj, bi lahko naredil še več kaznivih dejanj,« je včeraj cinično pripomnil v ljubljanski sodni palači.

