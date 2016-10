Na Streliški z avtom v drevo, dve osebi poškodovani

MARIBOR – Ob 4.30 je na Streliški cesti v Mariboru voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci JZ GB Maribor so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posipali iz vozila iztekle tekočine.

Dve poškodovani osebi so reševalci prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.