Na Stolu našli podhlajeno planinko

ŽIROVNICA – V torek ob 12.53 se je na pobočju Stola v občini Žirovnica poškodovala angleška planinka.

Gorski reševalci GRS Radovljica so poškodovano in podhlajeno planinko oskrbeli in jo na klasični način prenesli do Valvazorjevega doma, kjer so jo prevzeli reševalci NMP Jesenice in jo odpeljali v nadaljnjo oskrbo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.