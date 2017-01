Na štedilniku se je talila plastična posoda

JESENICE – Ob 18.38 se je na Cesti revolucije na Jesenicah začelo kaditi v stanovanjskem bloku, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GARS Jesenice in izklopili napačno vklopljeno ploščo na štedilniku. Na njej se je namreč talila plastična posoda. Gasilci so tudi prezračili prostore.