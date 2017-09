Na štedilniku pozabili hrano

MARIBOR – Ob 13.53 so na Ulici Staneta Severja v Mariboru gasilci GB Maribor posredovali, kjer se je kadilo iz stanovanja v stanovanjskem bloku. Vzrok je bila pozabljena hrana na štedilniku.

Gasilci so stanovanje prezračili in pregledali, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.