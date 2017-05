Na štajerki voznica v zaščitno ograjo, potem pa na streho

LJUBLJANA – Ob 17.24 je na avtocesti Domžale–Šentjakob pred izvozom za Šentjakob voznica z osebnim vozilom trčila v zaščitno ograjo in se prevrnila na steho.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili cestišče razlitih motornih tekočin, nudili pomoč delavcem avtovleke pri nalaganju vozila in nudili pomoč reševalcem NMP Domžale. Ti so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.