Na štajerki trčili dve vozili, vozni pas zaprt

LUKOVICA – Na štajerski avtocesti sta pred izvozom Lukovica trčili dve vozili. Zaradi nesreče je v smeri Maribora zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj, poroča prometnoinformacijski portal.

Na PU Ljubljana so pojasnili, da je zaradi nesreče nastal dolg zastoj, vse do Krtine. Voznikom, ki so na poti proti Mariboru zato svetujejo, da se gneči izognejo po vzporednih cestah.

V trčenju je nastala le gmotna škoda.