Na spolzkem vozišču avto na bok

DOBLAR – V petek ob 15.28 se je zaradi spolzkega vozišča pred stavbo HC Doblar na regionalni cesti Tolmin–Kanal v občini Kanal na bok prevrnilo osebno vozilo.

Pri tem se je voznica lažje poškodovala.

Posredovali so gasilci GE JZGRD Nova Gorica, ki so odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa.

Lažje poškodovano voznico je sorodnica z osebnim vozilom odpeljala v šempetrsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.