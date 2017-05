Na sodišču so vsi gledali v Fakijeve hlače

LJUBLJANA – Sojenje Fahrudinu Čauševiću, ki je med slovenskimi televizijskimi gledalci bolj znan pod vzdevkom Faki, je, kot bi lahko rekli, precej temeljito. Tričlanski sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnica Irena Škulj Gradišar, je včeraj v družbi tožilke Liljane Tomič in Čauševićevega zagovornika Andreja Barage podrobneje pregledoval obleke in druge predmete, ki so jih po dejanju policisti zasegli Fakiju. Med njimi so bile tudi hlače, za katere pa se prisotni glede na fotografije, posnete na policijski postaji, kamor so po dogodku 9. novembra lani pripeljali Fakija, niso mogli strinjati, katere barve so.

Iz fotografije, kot je v zapisnik narekovala sodnica, gre razbrati, da so sive ali sprano črne barve, nikakor pa ne temno modre, kakršne so hlače v resnici bile. Morda je za to, kot je ugibala obramba, kriv prelom svetlobe. Hkrati je še opozorila, da je s fotografije razvidno, da je na levi hlačnici zgoraj napis EA 7 Emporio Armani. Med ogledom je hlače v roke vzel tudi odvetnik Baraga, nakar ga je Faki opozoril: »Pazite, da vas ne bo solzivec opekel.«

Preiskava jakne ni odkrila solzivca

Govor je namreč o solzivcu, ki naj bi ga Faki s pajdašem po neuspešnem ropu stanovanja v najvišjem nadstropju bloka na naslovu Cesta Dolomitskega odreda 6 v Ljubljani uporabil proti enemu izmed tamkajšnjih stanovalcev. Da je bil uporabljen solzivec, tožilstvo dokazuje s pričanjem policistov, ki so obravnavali dogodek. Še včeraj je kriminalist s PP Ljubljana Vič Dejan V. povedal, da se je solzivec vohalo še, ko je bil Faki na policijski postaji. »Solzivec se prime na oblačila,« je dodal. A policisti očitno niso bili dovolj temeljiti, saj oblek niso zavarovali tako, da bi pozneje na njih našli sledi solzivca. Tomaž Gostič iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija namreč na jakni ni našel dražečih spojin, značilnih za solzivec. Spojina, ki so jo našli, najverjetneje izvira iz nečistoč in materiala jakne. Policist je pojasnil, da od SKP niso prejeli usmeritev, kako v takih primerih zavarovati stvari. Dodal je, da se s čim podobnim še niso srečali.

Faki, ki se mora braniti obtožbe o poskusu storitve kaznivega dejanja velike tatvine v sostorilstvu, je med sojenjem nejevoljno opozoril, da proces traja že pol leta in da proti njemu nimajo niti enega dokaza. Sojenje se bo nadaljevalo 22. junija.