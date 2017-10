Na sodišču obžalovala svojo neumnost

MURSKA SOBOTA – Sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislav Jug je po hitrem postopku končal glavno obravnavo zoper Romuna Vasileja Alexa in Constantina Mihaila Stoica. Oba sta že na predobravnavnem naroku priznala očitani kaznivi dejanji in morata za leto dni v zapor. Šestintridesetletni Alexa in njegov osem let starejši rojak Stoica sta namreč tista mojstra, ki sta zadnje dni maja kradla iz bankomatov. Z več ponarejenimi bančnimi karticami romunskih bank sta poskušala dvigovati denar na avtomatih po Sloveniji in 28. maja to poskušala tudi v Mariboru ter v še nekaj krajih v Pomurju, nazadnje v Mlinski ulici v Lendavi, kjer sta padla v policijsko zasedo. Lendavski policisti so tiste dni, ko so se napadi na bankomate kar vrstili, poostreno oprezali za tujci. Romuna so prijeli in preiskovalni sodnik ju je poslal v pripor. Po opravljeni preiskavi ter pripravi obtožnice sta stopila še pred sodnika, ki jima je na predobravnavnem naroku sodil za poskus kaznivega dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva in poskusa velike tatvine. Jug ni imel posebno težkega dela, saj so bili dokazi, ki so bremenili Romuna, precej zgovorni. Storilca sta namreč pri sebi med drugim imela zemljevid bankomatov. V zameno za milejšo kazen sta sprejela ponudbo okrožne državne tožilke Manuele Frumen in se strinjala, da bosta za zapahi preživela 13 mesecev, v kar je že vštet čas, prebit na priporniški žimnici.

Sodnik Jug je v izreku sodbe sledil Frumnovi, a hkrati upošteval nekatere olajševalne okoliščine, med njimi nekaznovanost obtoženih in dejstvo, da morata v domovini skrbeti za družino, ter obema prisodil leto dni zapora. »Ta kazen mi bo v poduk, da nikoli več ne bom česa takega storil ali poskušal storiti,« se je še pred razsodbo pokesal Alexa. Tudi Stoica je dejanje obžaloval: »Žal mi je. Vse skupaj zares zelo obžalujem.« Čeprav sta Romuna krivdo priznala, sodbi še nista pravnomočni, saj sta odvetnika, ki sta Romuna zagovarjala po uradni dolžnosti, napovedala pritožbo na višino kazni.