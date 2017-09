Na sodišče v torbici prinesla pet nožev, prej jih je nabrusila

Na ptujskem okrožnem sodišču so Aleksandru Anželju, ki je poskušal maja letos oborožen z nožem in ročajem sekire vstopiti v prostore ptujskih tožilcev, nedavno prisodili leto dni zapora in plačilo škode. Preverili smo, koliko strank na našem največjem sodišču v Ljubljani ne upošteva pravil in poskuša na sodišče prinesti predmete, ki niso dovoljeni. Samo v aprilu in maju so pravosodni policisti, ki po novem namesto varnostnikov skrbijo za varnost na sodišču na Tavčarjevi, odkrili 129 nevarnih oziroma prepovedanih predmetov.

Nož v nahrbtniku

Aleksander Anželj je hotel maja letos oborožen vstopiti v prostore ptujskih tožilcev, a mu uslužbenka ni hotela odpreti vrat. Obiskovalca je namreč poznala, saj je dva meseca prej s sekiro vstopil na ptujsko tožilstvo in grozil zaposlenim, da jih bo ubil. Ker je Anželj razgrajal in poškodoval steklena vrata tožilstva, je tožilka poklicala policijo, ta pa je v njegovem nahrbtniku odkrila nož in ročaj sekire. Nasilnež je seveda končal v priporu, tam je bil vse do izreka kazni, nanjo se bo sicer pritožil.

