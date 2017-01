Na smučišču grd padec otroka

CERKNO – V četrtek nekaj po 15. uri je bila policija od nadzornika na smučišču Cerkno obveščena, da se je poškodoval mlajši smučar (otrok). Ugotovljeno je bilo, da je v izteku proge Počivalo med smučanjem padel na desni bok in se huje poškodoval. Med smuko je uporabljal smučarsko čelado. Policisti PP Idrija so tujo krivdo izključili. Kasneje so poškodovanca reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

O nesreči so policisti obvestili tudi okrožno državno tožilstvo in preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici. Na podlagi ugotovljenih dejstev bodo podali poročilo pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.