Na smučiščih lani več kot 800 nesreč

Smučarska sezona se je na večini osrednjih slovenskih smučišč začela, čeprav pravega sneženja še ni bilo, so pa proge umetno zasnežene, tako da je za snežno veselje poskrbljeno. A smučanje ni le užitek, je tudi odgovornost. Vsako leto se zaradi neprevidnosti, objestnosti in malomarnosti zgodi precej smučarskih nesreč, ki bi se jim lahko izognili s kančkom zdrave pameti.



Največkrat lastna krivda



V sezoni 2015/16 se je zgodilo 866 nesreč oziroma poškodb na smučiščih, v katerih je bilo udeleženih 929 oseb, pri čemer je bilo 33 poškodb hudih, 833 pa lahkih. Po statističnih podatkih nesrečo smučarji največkrat doživijo po svoji krivdi, pri čemer je vsak drugi poškodovanec star od sedem do 24 let.



Glede na to, da se Slovenci imamo za smučarski narod, ne bi bilo slabo, če bi o vedenju in varnosti na smučiščih govorili že v osnovni šoli, da o smučarskih šolah niti ne govorimo. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je že leta 1967 oblikovala deset pravil vedenja na smučišču, ki so vključena tudi v slovenski zakon o varnosti na smučiščih. Gre za logična pravila, ki se zrelemu človeku zdijo popolnoma jasna in samoumevna, marsikdo pa jih ne pozna ali pa ne upošteva.



Varno na smuči



S sodobnimi smučmi in zarezno tehniko je smučanje postalo precej hitrejše, zato je treba otroke vsekakor poslati v smučarsko šolo, ki ima ustrezno dovoljenje in izurjenje učitelje. Na domačem hribčku se ne bomo naučili smučati, ampak v najboljšem primeru pasti. Strokovnjaki priporočajo, da se že pred odhodom na smuko telesno pripravimo na obremenitve sklepov in mišic, zelo pomembna pa je tudi izbira ustrezne smučarske opreme.



Še posebno je treba paziti pri otrocih, ki jim marsikdo kupi poceni robo, češ, saj bo le za eno sezono, v resnici pa bi prav otroci potrebovali kakovostno in pravilno nastavljeno opremo, ki je tudi nekoliko varnejša. Tukaj ni odveč opozorilo, da je smučarska čelada obvezna do vključno 14. leta, priporočljiva pa je tudi za starejše. Ko smo enkrat na smučišču, moramo smučanje prilagoditi svojemu znanju in sposobnostim ter vremenskim in terenskim razmeram.



Kdo skrbi za nadzor



Za varnost na smučiščih je odgovornih več ministrstev in drugih državnih organov. Na smučiščih že dlje videvamo policiste na smučeh. Tudi letos bosta slovenskim policistom na Rogli, Kopah in v Kranjski Gori pomagala hrvaška kolega, in sicer med 2. in 11. januarjem, v času šolskih zimskih počitnic na Hrvaškem, ki jih veliko Hrvatov izkoristi za smučanje pri nas. In ker imajo slovenski policisti na smučiščih enaka pooblastila kot v prometu, ne bo nič nenavadnega, če bodo komu dali pihati: pri smučanju namreč velja enako kot pri vožnji: smučar ne sme imeti več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi. Globa za takšne prekrške znaša 400 evrov.



Zelo pomembno vlogo ima tudi nadzornik smučišča, za katerega mora poskrbeti upravljavec smučišča, licenco pa mu podeli notranje ministrstvo. Nadzornik izreka opozorila, odredbe in navodila, zoper smučarje in druge osebe, ki kršijo določila zakona, izvaja določene ukrepe, kot je odvzem smučarske vozovnice, lahko pa izreče tudi globo. Pooblaščen je za obravnavanje lažjih nesreč in obvešča policijo o ravnanju smučarjev, za katere sumi, da smučajo pod vplivom substanc, obvešča pa jo tudi o hujših nesrečah in pomaga pri ogledu kraja nesreče.

Kaj storiti ob morebitni nesreči?



Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) svetuje: »Če menite, da je za vašo poškodbo kriv upravljavec smučišča ali drug smučar, je treba takoj poklicati na pomoč reševalno službo in nadzornika smučišča, ki bosta sestavila zapisnik o nesreči ter fotografirala prizorišče nesreče.« Vsekakor je dobro shraniti smučarsko vozovnico ter zbrati imena in naslove prič dogodka. Priča ali nepoškodovani udeleženec nesreče mora počakati na prizorišču do prihoda nadzornika ali policista, še opozarjajo na ZPS. Za poravnavo stroškov prevoza s slovenskih smučišč je dovolj zdravstvena kartica, kdor pa se odpravlja v tujino, naj le sklene zdravstveno zavarovanje z asistenco, saj lahko stroški prevoza in medicinske oskrbe hitro presežejo več tisoč evrov.