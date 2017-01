Na smrt bolni Janko ustrelil Ano

MARIBOR – Da se je v blokovskem naselju v Novi vasi pripetilo nekaj groznega, so stanovalci na Trgu Dušana Kvedra domnevali že včeraj zgodaj zjutraj. »Okrog bloka so tekali policisti, oblečeni v neprebojne jopiče,« so nam popoldne razlagali v bližnjem gostinskem lokalu. Policisti so bili z informacijami o tragediji, o kateri so bili obveščeni v nedeljskem jutru, skopi. »Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor je bil okrog 8. ure zjutraj obveščen, da je v stanovanju v Mariboru moški ustrelil žensko. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti, ki so ugotovili, da je na kraju dogodka umrla ženska in da je bil poškodovan moški, ki so ga reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor,« je v sporočilu zapisal Bojan Kitel z mariborske policijske uprave.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«