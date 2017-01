Na slovenskih cestah lani umrlo 130 ljudi

LJUBLJANA – Varnost v lanskem letu je bila precej slabša od leta poprej. Umrlo je 130 ljudi, leta 2015 pa 120. Če vzamemo samo zadnji teden lanskega leta, od 26. do 31. decembra je umrlo 7 ljudi, kar je več kot v vsem decembru 2015 (umrlo jih je 6)! V zadnjem tednu so umrli 54-letni motorist v Pekrah, 58-letni voznik pri Spodnjih Hočah, 61-letna voznica na avtocesti pri Tepanjah, 48-letna voznica na avtocesti v Ljubljani, 19-letni sopotnik v izolski bolnišici, 49-letni voznik pri Libeliški Gori in 20-letni motorist na območju Vojnika.



Lani je umrlo 49 voznikov, 16 sopotnikov, 23 motoristov in sopotnica, 3 mopedisti, 12 kolesarjev, 4 traktoristi in sopotnik ter 21 pešcev. Največ mrtvih, 19, je bilo avgusta, julija 14, maja 13, januarja in aprila po 12, junija, septembra in decembra po 11, marca 10, oktobra 8, februarja 5 in novembra 4.



Poleg tega so obravnavali še 11 prometnih nesreč, v katerih so umrli 4 vozniki, 3 motoristi, dva pešca ter traktorist in kolesar. Po opravljenih obdukcijah so ugotovili, da so bile vzrok smrti zdravstvene težave.

