Na Slovenski trčil v parkirana vozila in se prevrnil na streho

MARIBOR – Ob 5.14 je na Slovenski ulici v Mariboru voznik osebnega vozila trčil v parkirana vozila, jih poškodoval in se pri tem obrnil na streho.

Posredovali so gasilci GB Maribor, s tehničnim posegom vozilo postavili nazaj na kolesa in počistili iztekajoče tekočine, poroča uprava za zaščito in reševanje.