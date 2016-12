Na Slovenski cesti zbil 18-letnika, ki je poškodovan obležal

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila v soboto okrog 2.30 na Slovenski cesti in v kateri je pešec utrpel hude telesne poškodbe.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 38-letni voznik taksija z osebnim vozilom mercedes-benz vozil po Slovenski cesti, in sicer od Cankarjeve ceste proti Šubičevi ulici. Ko je pripeljal pred križišče s Šubičevo ulico, pri hiši Slovenska cesta št. 28, je vozišče na zaznamovanem prehodu prečkal 18-letni pešec. Kljub sunkovitemu zaviranju je trčil v pešca, ki ga je odbilo na pokrov motorja, nato pa je padel na vozišče, kjer je obležal

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.