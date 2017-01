Na silvestrovo napihali, eden kar tri promile

PREDGRIŽE, MALE ŽABLJE, AJDOVŠČINA – V soboto malo pred eno uro ponoči so policisti v naselju Predgriže ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (v organizmu je imel 1 miligram alkohola v litru izdihanega zraka). Policisti PP Idrija so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Isti dan zgodaj popoldne so prometni policisti v naselju Male Žablje ustavili 33-letnega voznika osebnega avtomobila in mu prav tako odredili preizkus alkoholiziranosti. Tudi on je vozil pod vplivom alkohola (1,45 mg/l, preračunano tri promile). Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitve prometne zakonodaje pa bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Tudi na Ajdovskem so iz prometa izločili hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov. Zgodilo se je v soboto popoldne pri kontroli prometa blizu Ajdovščine, ko so ustavili 59-letnega voznika osebnega avtomobila. Alkotest je zavrnil, zoper njega so odredili pridržanje, čaka pa ga tudi obdolžilni predlog.