Na silo vstopili v knjigarno, a ne po knjige

IZOLA – V ponedeljek ponoči je nekdo vlomil v knjigarno v Izoli, od koder je odnesel nekaj denarja iz blagajne. V Izoli so vlomili tudi v slaščičarno, od koder so prav tako ukradli nekaj gotovine.

Ponoči je nekdo vlomil še v frizerski salon v Izoli in odnesel starejši prenostni računalnik in 20 evrov ter v restavracijo, od koder je izginil blagajniški minimum, so sporočili iz PU Koper.