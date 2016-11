Na Prušnikovi ulici: oseba izstopila iz vozila in umrla

LJUBLJANA – Ljubljansko policijsko upravo so danes okrog 16.20 obvestili o dogodku na Prušnikovi ulici v Ljubljani, v katerem je ena oseba umrla.

»Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kaže, da se je oseba z vozilom pripeljala na Prusnikovo ulico, kjer je izstopila iz vozila in se zgrudila. Na kraju so posredovali reševalci, ki so ji nudili nujno medicinsko pomoč, vendar je oseba kljub temu na kraju umrla,« sporočajo policisti.

Prve ugotovitve kažejo na smrt zaradi zdravstvenih težav, točen vzrok pa bo znan po opravljeni obdukciji.