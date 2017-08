Na primorki trčila tri vozila

LJUBLJANA – Ob 10.06 so na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica v smeri Vrhnike v naletu trčila tri osebna vozila.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.

Poškodovanih v prometni ni bilo.

Na kraju so posredovali tudi delavci cestnega podjetja Dars in policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.

