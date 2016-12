Na Preški je bilo ponoči vroče

MEDVODE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nemirni noči v Medvodah. Ob 2.59 so na Preški cesti v dimniku večstanovanjske hiše zagorele saje.

Posredovali so gasilci PGD Preska - Medvode, ki so na kraju ugotovili, da se je ogenj razširil na leseno ploščo. Požar na površini kvadratnega metra so pogasili in objekt pregledali s toplotno kamero.

O dogodku je bila obveščena tudi policija.