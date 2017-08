Na prehodu zbila otroka (8)

LOGATEC – V ponedeljek okrog 14.45 so policiste obvestili o prometni nesreči v Logatcu, v kateri je ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe.



Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je voznica (35) z osebnim vozilom vozila iz smeri Kalc proti Logatcu in v bližini naslova Tržaška cesta 134 trčila v otroka (8), ki je v tistem trenutku pravilno prečkal vozišče po prehodu za pešce.

Ob trku je utrpel lahke telesne poškodbe. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

Voznici so policisti izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Ljubljana.