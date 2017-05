Na prehodu zbil pešca

PORTOROŽ, LUCIJA – V nedeljo ob 1.56 je nekdo pred enim od lokalov v Portorožu na prehodu za pešce zbil pešca, državljana Avstrije. Izkazalo se je, da ni poškodovan.

Vozniku iz Lucije pa so odredili alkotest, ki je pokazal 0,60 mg/l. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.