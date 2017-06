Na prehodu zbil otroka

NOVA GORICA – V ponedeljek ob 17.45 so policijo obvestili o prometni nesreči, v kateri se je mlajša oseba poškodovala.

Ugotovljeno je bilo, da je 33-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Bevkove ulice proti krožnemu križišču in naravnost proti ajdovski obvoznici. Na prehodu za pešce in kolesarski stezi je mati peš spremljala svojega otroka pri prečkanju vozišča. Voznik osebnega avtomobila pred kolesarsko stezo ni pravočasno ustavil in je s prednjim delom avtomobila zadel v bok mlajšega kolesarja (otrok), ki je zato padel in utrpel predvidoma lahko telesno poškodbo (med vožnjo ni uporabljal zaščitne kolesarske čelade).

Na kraju so ga oskrbeli reševalci ZD Ajdovščina, ki so ga nato odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Pomoč na kraju so policistom in reševalcem nudili tudi gasilci GRC Ajdovščina.

Prometni policisti so 33-letnemu vozniku zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (41. člena) izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.