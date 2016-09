Na prehodu za pešce zbil otroka

IDRIJA – V sredo nekaj po 18. uri so policijo obvestili o prometni nesreči na Lapajnetovi ulici, kjer je voznik osebnega avtomobila zbil pešca.

Na kraj so odšli idrijski policisti, ki so med drugim ugotovili, da je nesrečo povzročil 55-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil po Lapajnetovi ulici: »V križišču s Kosovelovo ulico je z njegove leve strani prehod za pešce prečkal pešec (otrok), ki ga je voznik zadel s prednjim (levim) delom vozila, tako da je otrok padel in se lažje poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Idrija so mu na kraju nudili prvo pomoč in ga nato odpeljali na nadaljnji pregled v ZD Idrija. Kasneje je bil odpeljan na pregled v ljubljanski klinični center.«

Policisti so vozniku osebnega vozila v postopku odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,39 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Zaradi kršitve prometne zakonodaje mu bodo izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.