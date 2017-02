Na prehodu jo je pokosila

KRANJ – Kranjski policisti so v tem tednu v dveh nesrečah obravnavali ranljivejše kategorije prometnih udeležencev.

V ponedeljek popoldne je voznica z osebnim avtomobilom v Radovljici na prehodu za pešce oplazila mlajšo peško, v torek popoldne pa je voznik v Kranju pri zavijanju zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil z mopedistom, ki je pripeljal nasproti. Mopedist je po trčenju padel in se poškodoval.

Že na začetku leta je bil v nesreči udeležen mopedist, ki je bil povzročitelj nesreče zaradi nepravilne strani vožnje. Letos so obravnavali že več pešcev, ki so bili tako žrtve kot tudi povzročitelji nesreč. Vozniki so vanje največkrat trčili na prehodih, pešci pa so jih povzročali z nepravilnim zadrževanjem na vozišču. V vseh teh nesrečah so bili udeleženci poškodovani, zato iz kranjske policijske uprave pozivajo k previdnosti in upoštevanju prometnih pravil.