Na prehodu izsilil punčko, padla je po tleh

HRASTNIK – Ob 7.30 so ljubljanske policiste obvestili o prometni nesreči s poškodbami v Hrastniku.

Ugotovili so, da je voznik renaulta clia vozil iz smeri Steklarne proti Dolu pri Hrastniku, kjer je na Cesti 1. maja izsilil prednost peški (otroku) na prehodu za pešce. Z desnim delom vozila je trčil v peško, ki je zaradi udarca padla po tleh. Pri tem se je lažje poškodovala, odpeljali so jo v trboveljsko bolnišnico, so sporočili ljubljanski policisti.