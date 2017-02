Na praznik doma nasilen, preživel ga je v pridržanju

IZOLA – Izolski policisti so ob 4. uri zjutraj obravnavali nasilje v družini.

Nasilnemu partnerju so izrekli ukrep prepoved približevanja, poleg tega pa bo kazensko ovaden. Kasneje je ta ukrep prekršil dvakrat, zato so mu odredili pridržanje in izdali plačilni nalog zaradi kršitev.