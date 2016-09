Na Poti spominov in tovarištva mu je zlomil nogo. Ste ga videli?

LJUBLJANA – Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so v soboto okoli 22. ure obravnavali prometno nesrečo na Poti spominov in tovarištva v Ljubljani v bližini naslova Cesta v Gorice 4, v kateri sta bila udeležena pešec, državljan Afganistana, in neznani voznik kolesa s pomožnim motorjem črne barve. Ta je po trčenju s kraja odpeljal neznano kam, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.

Pešec je v nesreči utrpel hudo poškodbo noge.

Zaradi razjasnitve okoliščin policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o nesreči, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Postajo prometne policije Ljubljana (01 583 88 20), pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.