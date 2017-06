Na poti iz ljubljanske osnovne šole izginili sestrici

STARI 9 IN 11 LET

LJUBLJANA – Policijsko postajo Ljubljana Šiška so v ponedeljek, 5. junija, obvestili, da sta pogrešani 11-letna Sarab Nooraldin Ibrahim in devetletna Sumaya Nooraldin Ibrahim. Obe sta državljanki Iraka, prosilki za azil, ki sta bili nameščeni v rejništvu na območju Ljubljane. Deklici sta tega dne odšli v šolo, a se od tam nista vrnili.

Sarab je visoka približno 140 centimetrov in je srednje postave. Ima temno rjave, do ramen segajoče lase. Oblečena je bila v belo majico s kratkimi rokavi in črne hlače, dolžine 3/4. Povrhu je nosila športno jopico s kapuco, z modrimi in zelenimi črtami.

Sumaya je visoka približno 130 centimetrov in je srednje postave. Ima temno rjave oči in temne, do ramen segajoče lase. Kako je bila oblečena, ni znano.

Policisti v zvezi s pogrešanjem deklic sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi.

Vse, ki imajo koristne informacije o tem, prosijo, da jih sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška 01/583-37-00, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Mama neprimerna skrbnica

Kot je poročala RTV Slovenija, sta deklici k nam prišli lani brez dokumentov, skupaj z mamo. Sprva sta bivali v azilnem domu, dokler ni center za socialno delo presodil, da je mama zaradi bolezni neprimerna za skrbništvo. To je bilo zato dodeljeno Anki Marinšek, pri kateri sta bili deklici od lanskega septembra.

Jima je kdo pomagal?

Mati naj bi bila edina sorodnica deklic v Sloveniji, kot je slišati, pa ni bila sposobna skrbeti za hčerki. Govori se tudi, da naj bi deklicama pri begu nekdo pomagal, saj so le redki vedeli, kje živita in katero osnovno šolo obiskujeta, kar naj bi kazalo na to, da je šlo za nekakšno pomoč, govori se celo o tihotapskih organizacijah.



