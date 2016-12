Na poti iz gostilne padel v jarek in umrl

PODLEHNIK – V ponedeljek med 20. in 21. uro je znanec pripeljal 62-letnega moškega iz enega od gostinskih lokalov v bližino njegovega doma na območju PP Podlehnik. Kakšnih 150 metrov pred domom je 62-letnik izstopil iz vozila in se domov napotil peš. Med hojo je padel v obcestni jarek in se ob tem tako hudo poškodoval, da je na kraju samem umrl, so sporočili iz PU Maribor.

Policisti, ki skupaj z mrliškim oglednikom na truplu niso našli znakov nasilja, bodo o svojih ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.