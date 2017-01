Na pomoč, v hiši so vlomilci!

LJUBLJANA – V četrtek okrog 18. ure so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na Dolenjski cesti, kjer naj bi se storilci še nahajali v notranjosti.

Nemudoma so odšli na kraj, pri čemer so eno osebo prijeli, druge pa še niso izsledili.

Osumljenec (34) je imel pri sebi odtujene predmete, ko so ga policisti prijeli.

Odvzeli so mu prostost in ga za nujno potreben čas pridržali. Z zbranimi obvestili in ogledom kraja dejanja so ugotovili, da je z neznano osebo vlomil pritlično okno stanovanjske hiše. Pregledala sta notranjost ter odtujila nakit in denar.

Po končanem postopku so 34-letnika izpustili, policisti pa nadaljujejo preiskavo, so sporočili iz PU Ljubljana.