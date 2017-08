Na pomoč policistom: ste videli nesrečo?

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Vič so 19. junija ob 16.30 ob trgovinskem centru Interspar Vič (Jamova cesta 105) obravnavali prometni dogodek s telesnimi poškodbami, v katerem sta bili udeleženi kolesarka in voznica osebnega avtomobila.



Ker policisti niso mogli razjasniti vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče, naprošajo javnost in morebitne očividce, da informacije sporočijo na 113 ali PP Ljubljana Vič na številko 01 361 0300.